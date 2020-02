Gulash Challenge: Baviera vs Polonia all\'HB

Martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 20 presso HB Genova (via Boccardo 5r) – la prima birreria targata HB in Europa aperta fuori dalla Germania – una sfida internazionale assolutamente da non perdere. In tavola si affrontano Germania e Polonia!

Non sono i mondiali di calcio, ma una sfida molto particolare che vede al centro della contesa il gulash, piatto tipico della cucina continentale europea. Una nuova serata a tema con due grandi cucine europee – quella tedesca rappresentata da Birreria HB Genova e quella polacca rappresentata da Kowalski – ma un solo protagonista: il gulash, re per una notte da non perdere all’HB Genova.

Nel menù della serata le due interpretazioni del gulash saranno accompagnate da un contorno e dalla birra: due piccole, in rappresentanza delle due scuole brassicole tedesca e polacca.

Al termine della serata, saranno agli avventori a decretare l’interpretazione preferita.

Costo della serata: € 25 a persona

prenotazione obbligatoria: 010542988 – whatsapp 3925927025