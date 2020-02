Gli Harlem Globetrotters incontrano il \"mondo CSI\"

Domani, mercoledì 19 Febbraio, gli Harlem Globetrotters a Crocera Stadium di Sampierdarena incontreranno in esclusiva il CSI- Centro Sportivo Italiano- e le sue squadre di pallacanestro, rappresentanze degli oratori e delle parrocchie cittadine.

L’appuntamento è alle 17.00: per un paio di ore ci sarà un’emozionante anteprima con due giocatori dello spettacolo “ Pushing The Limits” che animerà il PalaFiumara (RDS Stadium) Domenica 22 Marzo dalle ore 18.30.

Protagonisti Speedy Artis e Flip White: il primo con gli Harlem dal 2017 è noto per le sue abilità nel dribling e nella precisione del tiro. Il secondo incanta con le sue acrobazie e i suoi salti proverbiali le platee di tutto il mondo.

A Crocera Stadium saranno presenti più di 200 cestisti in erba che potranno essere sorteggiati per ben 20 “Magic Pass” con i quali vivranno, dal campo e nei back stage, la fantastica serata dei funamboli americani, ambasciatori Unicef.

Ragazzi e famiglie Domenica 15 Marzo avranno infatti la possibilità di trascorrere 30 minuti con i giocatori direttamente sul parquet, fare con loro dei tiri e magie con la palla, ricevere autografi e scattare insieme foto e selfie.

Gli Harlem Globetrotters sono la squadra di basket più famosa del mondo: fra canestri impossibili, schiacciate acrobatiche ma anche gag comiche, risate e tanto divertimento hanno iniziato la 94° stagione della loro incredibile storia con una tournee che in Italia avrà come prima tappa Ancona, l’11 Marzo..

Dal 1926 ad oggi hanno entusiasmato 150 milioni di fan facendo 65 volte il giro del pianeta e disputando oltre 30.000 partite in 160 Paesi.

Gli Harlem ritornano in Italia dopo il tour del 2019 che fece registrare oltre 25.000 spettatori.

Finora sono state 60 le città del nostro Paese toccate da questi atleti eccezionali: dovunque hanno lasciato ricordi indelebili.

Il modo di vivere la pallacanestro dei campioni americani va ben oltre il semplice gesto atletico: la missione globale è infatti quella di portare un sorriso sul viso delle persone. Un messaggio di speranza nato sul campo da gioco ma che viene portato anche all’esterno, negli ospedali, a Genova nel Reparto di Oncologia del Gaslini, nelle scuole, in mezzo a chi soffre ed è in difficoltà.

Valori che sono gli stessi del CSI che interpreta, fin dalla sua fondazione, lo sport come servizio all’individuo.

Il 2020 per gli Harlem Globetrotters segna un anniversario molto importante: quello del tiro da 4 punti, ideato ed introdotto da loro 10 anni fa. Per la prima volta nella loro storia tenteranno un nuovo record mondiale in ogni tappa del loro tour provando ad incrementare ulteriormente il già sorprendente numero di primati, 22 Guinness World Record e riconoscimenti.

Nella storia degli Harlem Globetrotters ci sono stati anche celebri campioni della Nba come Earvin “Magic “ Johnson, Reece “Goose” Tatum, Jamario Moon, il compianto Meadowlark Lemon ed una vera e propria leggenda della pallacanestro come Wilt “The Stil” Chamberlain.