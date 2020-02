Giustizia per Lorefice, un ‘mail bombing’ per chiedere il ritiro del ricorso contro la sentenza

Genova. Dopo la partecipata manifestazione del 26 gennaio davanti al tribunale di Genova i vigili del fuoco chiedono ai colleghi e a tutti i genovesi un nuovo gesto collettivo per ricordare il collega Giorgio Lorefice e e contrastare l’ingiustizia che rischia di subire dopo il ricorso delle assicurazioni contro la sentenza che stabilisce il risarcimento alla sua famiglia e agli altri colleghi rimasti feriti in quel tragico intervento a Serra Riccò.

A proporre la nuova azione civile è il coordinatore dell’Usb Stefano Giordano che ha scritto una lettera indirizzata ai vertici di Europam per chiedere che venga ritirato il ricorso.

L’appello è a copincollare il testo della lettera firmandola con il proprio nome, una sorta di mail bombing per chiedere giustizia.

Ecco il testo:

Spett.le

Europam srl

Sede Legale:

Via Selvanesco 57 – 20141 Milano

Sede Amministrativa:

Via Sardorella 39 – 16162 Genova

Presidente e Amministratore Delegato: Mario Costantino

Info@europam.it

Dott. Costantino, la triste vicenda che la coinvolge direttamente della tragica morte del Capo Squadra VVF Giorgio Lorefice, merita dopo quindici lunghi anni, una presa di posizione reale, esente da dichiarazioni che confondono e umiliano i familiari della Vittima e i Vigili del Fuoco.

Le frasi infami scritte dalle sue assicurazioni, in particolare HDI, sono lacerazioni continue per chi ha già pagato a caro prezzo con la perdita di vite umane e gravi infortuni, in quel tragico 26 Gennaio 2005 a Serra Riccò.

“l’esplosione è da addebitare a un intervento negligente/imprudente dei vigili del fuoco, avrebbero dovuto allontanarsi per la loro incolumità.”

Frasi che le rimarranno in memoria, frasi che mettono in discussione l’operato quotidiano dei Soccorritori Italiani in particolar modo i Pompieri.

Le chiedo pubblicamente come Cittadino due azioni:

Porga le sue scuse pubbliche alla Famiglia Lorefice e a tutti i Vigili del Fuoco d’Italia, in particolar modo a quelli gravemente infortunati durante lo scoppio dell’autobotte di GPL.

Chieda ufficialmente alle sue assicurazioni il ritiro del “vergognoso” ricorso, al fine di concludere questa triste vicenda, che lacera continuamente chi ha subito perdite importanti nella sua vita.

Stefano Giordano