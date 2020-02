Giornata internazionale delle donne nella scienza, martedì un incontro a Genova

Genova. L’11 Febbraio, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza promossa dall’Unesco e da UN-Women e celebrata a livello globale, il Museo Civico di Storia Naturale di Genova e ADM – Associazione Didattica Museale organizzano un incontro che si svolgerà alle ore 16:30 presso l’anfiteatro del Museo.

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista de Il Secolo XIX Francesca Forleo, interverranno ricercatrici che condivideranno con il pubblico una breve testimonianza in merito alla propria esperienza formativa e lavorativa. Inoltre i loro interventi saranno intervallati da momenti di narrazione, a cura di Dario Apicella, sulla vita di scienziate famosissime a livello internazionale.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire alcuni modelli di riferimento di figure femminili che svolgono professioni scientifiche ritenute, nell’immaginario collettivo, prevalentemente maschili. Sarà un confronto aperto, per immaginare insieme un mondo in cui donne e uomini possano avere le stesse opportunità di realizzazione in ambito scientifico.

L’evento, realizzato con la collaborazione di Editoriale Scienza e della Rivista Andersen, è aperto a tutti, a ingresso libero, e particolarmente consigliato a partire dagli 8 anni di età.

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza ha lo scopo di promuovere l’uguaglianza di genere e la parità di accesso e partecipazione nel mondo scientifico. A tal proposito, secondo l’edizione del 2018 del rapporto “Women in Science” curato dall’UIS (UNESCO Institute for Statistics), è emerso che solo il 28,8% dei ricercatori in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico è rappresentato da donne. Si riporta inoltre, che solo il 3% dei premi Nobel in fisica, chimica, fisiologia o medicina è stato assegnato a donne; ricordiamo anche che la Medaglia Fields, uno dei premi più prestigiosi in ambito matematico, soltanto una volta è stata assegnata a una donna.

PROGRAMMA

Conduce:

Francesca Forleo, Il Secolo XIX, Associazione Giulia Giornaliste

Interventi di:

Barbara Schiaffino, Rivista Andersen

Paola Rivaro, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Genova

(in collegamento dalla N/R “Laura Bassi”, Mare di Ross, Antartide)

Marzia Bo, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova

Chiara Bartolozzi, laboratorio di Event-driven perception for robotics, IIT-Istituto Italiano di

Tecnologia

Narrazione:

Dario Apicella legge brani delle biografie di Sylvia Earle, Dian Fossey e Margherita Hack

Francesca Forleo, giornalista professionista dal 2003, lavora al Secolo XIX da quell’anno. Si è occupata di cronaca nera, scuola, università, questioni di genere.

Fa parte della Commissione Pari Opportunità della Federazione della Stampa e del Direttivo dell’associazione Giulia, Giornaliste Unite e Libere. È mamma di due bambine.

Barbara Schiaffino, giornalista, dal 2008 è direttore responsabile del mensile di letteratura per l’infanzia ANDERSEN – www.andersen.it – che promuove annualmente il PREMIO ANDERSEN assegnato ai libri per ragazzi e ai loro scrittori, illustratori e editori, la cui cerimonia di premiazione si svolge nel mese di maggio a Genova a Palazzo Ducale in una cornice di incontri e iniziative in dialogo con biblioteche, teatri, musei, librerie della città. Dal 2005 fa parte del Gruppo di lavoro degli editori per ragazzi AIE- Associazione Italiana Editori. Dal 2016 è membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di Genova. Sui temi della promozione del libro e della lettura tiene incontri di formazione e aggiornamento in Italia e all’estero.

Paola Francesca Rivaro è professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova, dove tiene gli insegnamenti di oceanografia chimica, chimica dell’ambiente e chimica analitica ambientale. Nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide ha preso parte a 9 spedizioni nel Mare di Ross come oceanografa chimica. Nella XXXV Spedizione a bordo della Laura Bassi svolge il ruolo di coordinatore scientifico, oltre che di responsabile dell’unità operativa chimica del progetto ESTRO.

I suoi interessi riguardano lo studio della variabilità delle acque del Mare di Ross in relazione al cambiamento climatico. Ha ricevuto il premio di ricerca “Felice Ippolito” e quello “Ambientalista dell’anno 2019”.

Marzia Bo è ricercatrice di zoologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. È docente di Bentonologia nel corso di laurea magistrale di Biologia ed Ecologia Marina. Da sempre appassionata di biodiversità marina, si occupa di tassonomia ed ecologia di coralli. Ha partecipato a diverse esplorazioni scientifiche subacquee nell’indo-pacifico per poi dedicarsi alla fauna profonda del Mediterraneo con l’intento di svelare ambienti sconosciuti e portare alla luce le fragilità del nostro mare.

Chiara Bartolozzi è responsabile del laboratorio di Event-driven perception for robotics all’Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Ha conseguito una laurea in ingegneria all’Università di Genova e un dottorato di ricerca in Neuroinformatica presso l’ETH di Zurigo. I suoi studi hanno l’obiettivo di applicare l’approccio ingegneristico “neuromorfo” alla progettazione di macchine robotiche bioispirate. Dal 2019 coordina il progetto NeuTouch finanziato dall’Unione Europea.

Dario Apicella, narratore, attore, animatore culturale e autore di libri e canzoni per l’infanzia, testi per il teatro di narrazione e per il teatro ragazzi; si è formato presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Da diciannove anni si occupa di promozione alla lettura e teatro. È tra i formatori accreditati dal programma nazionale Nati Per Leggere. Propone laboratori e percorsi di aggiornamento e formazione per enti pubblici e privati.