Arenzano. Edizione numero 28 della Camminata del Roccolo, nella mattinata di domenica 9 febbraio. Organizzata dall’omonimo Circolo di Arenzano in collaborazione con la società podistica Polisportiva Arenzano, la corsa podistica ha avuto un buon successo di partecipazione, con 158 atleti partenti.

Gli atleti sono scattati alle ore 9,30 per percorrere 9,6 chilometri. Il via è stato dato dalla Colletta di Arenzano; per poco più di due chilometri si è corso in discesa, fino a giungere al campo sportivo. Da qui, tratto pianeggiante fino al termine del lungomare, poi il rientro, per lo più in salita, con passaggio davanti al santuario, fino a tornare al punto di partenza.

Successo di Ghebrehanna Savio del Team Casa della Salute in 34’09”; seconda posizione per Silvano Repetto della Delta Spedizioni in 35’24”, terzo Nour Eddine Chakour della Podistica Peralto in 36’00”.

A seguire, quarto Matteo Pittaluga (Cus Genova), quinto Carlo Rosiello (Maratoneti Genovesi), sesto Andrea Tosa (Maratoneti Genovesi), settimo Cristiano Capelli (Zena Runners), ottavo Mirco Bignone (Maratoneti Genovesi), nono Giovanni Pesce (San Francesco), decimo Andrea Pelizzatti (Ergus Trail Team).

Tra le 35 donne in gara ha primeggiato Laura Scarafone del Rensen Sport Team; seconda posizione per Stefania Arpe (Zena Runners), terza per Silva Dondero (Maratoneti Genovesi).

Di seguito i podi delle singole categorie anagrafiche, al di fuori dei primi tre e delle prime tre della graduatoria assoluta.

A 1° Francesco Patruno, 2° Roberto Rocco, 3° Giovanni Rattazzi

B 1° Matteo Pittaluga, 2° Andrea Tosa, 3° Andrea Pelizzatti

C 1° Simone Aresta, 2° Christian Tricoli, 3° Francesco Martino

D 1° Cristiano Capelli, 2° Mirco Bignone, 3° Giovanni Pesce

E 1° Carlo Rosiello, 2° Giorgio Grella, 3° Andrea Raggio

F 1° Paolo Schepis, 2° Rocco Longo, 3° Gaetano Zaccariello

H 1° Bruno Guadagnini, 2° Roberto Balostro, 3° Marco Franzone

I 1° Mauro Bianchi, 2° Bartolomeo Bacigalupo, 3° Claudio Zanoni

L 1° Francesco Gavuglio, 2° Armando Diotallevi, 3° Franco Camera

M 1ª Tiziana Timossi, 2ª Giada Centanaro

O 1ª Roberta Barna Scanu, 2ª Marita Cairo, 3ª Francesca Calcagno

P 1ª Rose Starreveld, 2ª Teodora Bacanu, 3ª Cristina Maurici

R 1ª Susanna Scaramucci, 2ª Giovanna Moi, 3ª Ausilia Polizzi