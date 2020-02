Genova Nuoto My Sport, buone risposte in ottica tricolore

Genova. Per Genova Nuoto My Sport arrivano ottimi riscontri, in vista dei tricolori, dal meeting Swim-To di Torino. Un test con doppia valenza: testare la forma degli atleti che parteciperanno ai campionati italiani assoluti in un momento ancora di carico di lavoro e valutare i giovanissimi in vista dei Criteria.

Claudia Tarzia e Alberto Razzetti hanno evidenziato un buon stato di forma. Entrambi al record assoluto della manifestazione con ottimi crono: 59″11 per Claudia nei 100 delfino e 1’56″50 per Alberto nella doppia distanza, entrambi nelle eliminatorie in vasca da 25 metri

Cecilia Ghigliotti (classe 2007) ed Andja Myrtaj (2006) migliorano i loro personali nei 400 misti e si classificano rispettivamente quarta e terza nella finale riservata alla loro categoria. Sofia Santandrea migliora il suo primato nei 100 rana mentre è interessante il 100 delfino di Lisa Suriano (Juniores primo anno), capace di vincere la finale B in vasca da 50 con il crono di 1’04″4. Migliora anche Filippo Rinaldi, anch’egli in finale B nei 100 delfino scendendo per la prima volta sotto il 58″0.

Bella prova della 4×50 stile libero che stabilisce il nuovo record regionale: Davide Nardini, Claudia Tarzia, Alberto Razzetti e Camilla Simicich (nella foto) fermano il cronometro a 1’37″88, abbassando di oltre un secondo la miglior performance appartenuta all’On Sport di Sestri Levante del febbraio 2019 con Marchese, Bocchia, Marchetti e Volponi.