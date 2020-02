Genova. Un esodo d’altri tempi quello dei tifosi della Lazio che arriveranno allo stadio Luigi Ferraris per la sfida contro il Genoa in programma domenica alle 12.30.

I biancoazzurri sono secondi a un solo punto dalla Juventus e, complice l’orario che rende agevoli gli spostamenti, hanno intenzione di arrivare in massa a sostenere la propria squadra. Polverizzata in poche ore la vendita dei biglietti nel settore ospiti.

Il sito della Lazio cita una dichiarazione del responsabile del marketing Marco Canigiani a Lazio Style Radio: “Se non saranno 5 mila ci si andrà molto vicino – dice riferendosi al numero dei tifosi che hanno intenzione di venire a Genova – principalmente ci si muoverà in automobile, non ci sono molti collegamenti aerei per il capoluogo ligure. Per la trasferta di Genova il settore ospiti è sold out ma è stata aperta con una vendita libera la Gradinata Sud, il settore più vicino a quello ospiti, quindi i tifosi biancocelesti potranno acquistare il biglietto per quel settore oppure per la Tribuna centrale”.

Del resto la partita, secondo l’osservatorio manifestazioni sportive, non manifesta profili di rischio da limitare l’accesso allo stadio ai tifosi della Lazio esclusivamente al settore ospiti.

Per ora i biglietti venduti sono stati circa 2.500.