Genova. Una vittoria entusiasmante quella ottenuta dal Genoa For Special nel derby con la Sampdoria FS. Un successo che vale il primato in classifica grazie anche ai tre punti ottenuti contro il Torino FS.

Presso il Cento Grigio di Alessandria, sabato 15 febbraio, i ragazzi rossoblù vincono con un perentorio 6 a 2 il derby della Lanterna. La tripletta di Congiusta, il gol lampo di Grillo e la doppietta di Buovolo mettono in cassaforte tre punti guadagnati prima di tutto grazie al continuo lavoro settimanale che questa squadra porta avanti da ormai molto tempo.

Nella gara con il Torino, Congiusta va ancora a segno, gol bellissimo di Bianchi mentre lo scatenato Fajardo segna e fa sognare con le sue accelerazioni alla Ronaldo; chiude le marcature il talento Buovolo che porta il risultato sul 4 a 1.

Doppia vittoria e primo posto in classifica per i ragazzi del Bic Genova che sabato prossimo riprenderanno gli allenamenti presso il Don Bosco di Quarto in preparazione della doppia sfida con la Juventus per un vero e proprio scontro al vertice.

Alla fine di tutto rimangono gli abbracci e i sorrisi alla fine di ogni incontro perché è senza dubbio l’obiettivo principale che si pongono Bic Genova e tutta la Figc nel portare avanti questa difficile ma pregevole iniziativa.

Il Genoa For Special ha giocato con Donati, Buovolo, Congiusta, Piscitelli, Grillo, D. Morgani, N. Morgani, Casazza, Cornacchini, Tesio, Fajardo, Merlo, Zanino.