Genova. Sabato 1 febbraio, presso il Cento Grigio di Alessandria, è partita ufficialmente la stagione del gruppo calcio Bic Genova che, con la maglia rossoblù del Genoa For Special, ha dato letteralmente spettacolo battendo Torino e Juventus, mostrando in modo evidente una crescita sorprendente.

È emersa la forza di un gruppo molto unito che da tre anni partecipa alla manifestazione che ora è ancora più salda nelle mani della Figc nella divisione Calcio Paralimpico Sperimentale.

I ragazzi del Bic Genova sono partiti con il piede giusto e saranno certamente i protagonisti del campionato, ma nonostante questo gli obiettivi della stagione rimarranno ben saldi e si traducono in una frase che mister Giulio ha ripetutamente detto: “Tutti convocati, nessuno escluso”. Un messaggio forte e chiaro, perché il risultato, è vero, fa piacere a tutti, ma non bisogna dimenticarsi da dove il gruppo è partito e il perché di tanti sacrifici, nel recuperare i ragazzi, anche da situazioni familiari più complicate e dalla continua ricerca di contributi per mantenere in piedi tutte le attività.

Il Genoa Cfc si sta adoperando in modo attivo aiutando la squadra nelle lunghe trasferte di campionato e facendo sentire questi ragazzi in tutto e per tutto giocatori rossoblù, infatti domenica 9 febbraio saranno presenti all’incontro di Serie A Genoa-Cagliari in programma al Ferraris.

Il Genoa For Special ha potuto contare su Corisi, Zanino, Congiusta, Morgani, Tesio, Donati, Buovolo, Grillo, Bianchi, D. Morgani, N. Morgani, Pallanca, Piscitelli, Casazza, Fajardo.

I rossoblù hanno battuti 3-1 il Torino con reti di Grillo, Piscitelli e Buovolo e 3-0 la Juventus con doppietta di Buovolo e gol di Fajardo.