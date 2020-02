Genova. Sono comparsi in entrambe le gradinate e nei distinti i cartelli bianchi “Vattene” poco prima del fischio di inizio della partita tra Genoa e Cagliari.

La contestazione contro il presidente Preziosi si è “arricchita” di un messaggio forte e chiaro. Per rimarcare il tutto, anche degli striscioni entrati separatamente: uno per ciascuna lettera che compone il cognome del patron genoano.

L’esposizione dei cartelli è stata accompagnata da qualche coro per rimarcare ulteriormente la posizione dei tifosi all’ingresso delle squadre in campo, prima del consueto incitamento per la squadra.