Genova. Una vittoria fondamentale per restare in scia al Lecce, incredibilmente vittorioso a Napoli. Pandev, subentrato nel primo tempo all’infortunato Ghiglione, regala i tre punti alla sua squadra, che ha ragione di un Cagliari confuso e falcidiato dagli infortuni, ma che nel recupero stava per pareggiare se la traversa non avesse respinto il tiro di Nainggolan deviato da Soumaoro. Ottima partita per la squadra di Nicola, che ha trovato proprio in Soumaoro una pedina importantissima, insieme all’esperienza di Masiello, per dare tranquillità a tutto il reparto. Un super Cragno ha negato un paio di volte il raddoppio al Grifone, che appare davvero trasformato.

Primo tempo, in vantaggio

Prepartita con il ricordo di Vincenzo Claudio Spagnolo nel 25esimo anniversario dalla morte.

Esordio per Soumaoro in difesa, complice la squalifica di Romero. Pandev si accomoda in panchina: la coppia d’attacco è Pinamonti-Sanabria. In mezzo al campo Schone è affiancato da Radovanovic e Sturaro. Criscito e Ghiglione gli esterni in questo 3-5-2. Il Cagliari risponde con Simeone e Joao Pedro coppia offensiva e Nainggolan in mezzo al campo a dispensare gioco.

Partita molto nervosa nel primo tempo, con addirittura tre cambi spesi per infortuni.

Il primo tiro in porta è del Cagliari, favorito da un disimpegno errato della difesa di Nicola: Joao Pedro dalla distanza prova un destro a giro, Perin devia in angolo in tuffo (9′).

Al 15′ il primo cambio forzato: fuori Faragò, dentro Walukiewicz. Tre minuti dopo il Genoa ha la prima vera occasione da rete grazie a un “regalo” di Pellegrini: retropassaggio troppo corto verso Cragno, che scivola. Ghiglione si getta sul pallone, ma il portiere riesce comunque a respingere.

Al Genoa mancano ancora le verticalizzazioni e il gioco si concentra soprattutto sulla fascia destra, con rare eccezioni, come la sponda di Pinamonti per Sanabria, che dalla lunetta, di controbalzo, spara altissimo (21′). Interessante il duello tra Biraschi e Joao Pedro, con quest’ultimo che prova a innervosire il difensore rossoblù, senza riuscirci. Sono tre i giocatori a finire sul taccuino di Calvarese nel primo tempo: Cacciatore e Simeone per gioco falloso e Pinamonti per una simulazione.

Il terzo cambio obbligato stavolta è per il Genoa: Ghiglione, palla al piede, si blocca durante una ghiotta ripartenza: si tocca il retro della coscia sinistra ed è costretto a uscire. Nicola lo sostituisce con Pandev ed è una mossa decisiva: il macedone al 43′ porta in vantaggio i suoi con un tiro cross su cui si avventano sia Sanabria sia Pinamonti senza successo: grandi festeggiamenti e tutti ad abbracciarsi in panchina.

Secondo tempo: Cragno super

Nella ripresa il Genoa riparte convinto. Bella azione che si conclude con un assist di Radovanovic per Pandev, che viene anticipato da Sanabria: lo spagnolo in scivolata spedisce fuori un diagonale con il compagno di squadra che si dispera per l’occasione mancata (47′).

Nella partita degli infortuni il Genoa pareggia i conti: al 52′ Schone non ce la fa per un problema muscolare, dentro Ankersen, che va a sistemarsi sulla fascia destra.

Il Cagliari non sembra avere la forza per trovare il pareggio, anche grazie alla buona guardia che fanno sia Soumaoro, promosso a pieni voti, sia Masiello. Nel frattempo arriva un contestato cartellino giallo per Nainggolan per intervento su Criscito, secondo i sardi sul pallone. È invece Cragno a dire di no al possibile raddoppio: è il 57′ e dopo un’azione insistita del Genoa ancora trascinato da Pandev, il portiere isolano compie una grande parata alzando sora la traversa un gran tiro di Sanabria.

Le speranze dei sardi si spengono contro Perin, che blocca prima un’azione personale di Pellegrini, riuscito ad accentrarsi in area di rigore (59′) e poi un calcio piazzato di Nainggolan (64′). Nel mezzo ci prova Pinamonti col sinistro, trovando pronto Cragno ancora una volta (61′).

La generosità di Pandev è infinita: corre su ogni pallone, anche quando gli altri non ci credono ed è proprio lui a concludere una bella azione corale con un tiro deviato in corner. Il calcio d’angolo si trasforma nell’ennesima occasione per la squadra di casa: cross di Criscito e gran colpo di testa di Soumaoro che finisce di pochi centimetri sopra la traversa (69′).

Il Cagliari prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo e prova il forcing finale: al 76′ un colpo di testa di Joao Pedro termina alto non di molto. Il Genoa soffre, forse per la prima volta in partita e spazza diverse volte il pallone il più lontano possibile. Soumaoro è un gigante di testa, togliendo parecchie castagne dal fuoco. Il Genoa in ripartenza si vede negare il raddoppio da un super Cragno su un Pandev micidiale.

Grande sofferenza nel finale, con, nei 4 minuti di recupero, una traversa colpita da Nainggolan dopo una deviazione di Soumaoro, la palla arriva a Joao Pedro, che di testa manda alto. Il mai così agognato fischio finale arriva senza altre emozioni.

Genoa-Cagliari 1-0

Reti: 43′ Pandev

Genoa: Perin, Biraschi, Soumaoro, Masiello, Ghiglione (39′ Pandev), Radovanovic, Shone (52′ Ankersen), Sturaro, Criscito, Pinamonti (75′ Cassata), Sanabria.

A disposizione: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli.

Allenatore: Nicola

Cagliari: Cragno, Cacciatore (24′ Mattiello), Pisacane, Klavan (76′ Pereiro), Pellegrini, Faragò (15′ Walukiewicz), Nandez, Nainggolan, Ionita, Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Olsen, Paloschi, Birsa, Lykogiannis, Ragatzu.

Allenatore: Maran

Arbitro: Calvarese di Teramo

Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro (G); Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez (C)

Spettatori: 2.443 paganti per 43.546 euro di incasso, 18.858 abbonati, quota gara 175.109 euro.