Genoa, apre ai tifosi il nuovo ‘Signorini’, tra tradizione e innovazione

Genova. Inaugurazione ufficiale per il rinnovato centro sportivo del Genoa che dopo sei mesi e mezzo di lavori è pronto a riaprire le porte ai suoi tifosi. Da oggi il ‘Signorini’ è nuovamente accessibile, secondo i programmi di allenamento della squadra.

La struttura comprende: nuovi campi con diverse tipologie di erba naturale per meglio adattarsi ai diversi periodi della preparazione, un nuovo impianto di illuminazione, una palestra nuova da 300 mq con una nuova area con piscina per la riabilitazione.

Inoltre un sistema di video analisi di ultima generazione per riprendere tutte le sedute di allenamento e una tribuna ricostruita con una nuova area verde attrezzata con giochi a tema per i bambini. Il Genoa ha investito 3 milioni. “Abbiamo unito la tradizione e l’innovazione”, ha spiegato il direttore generale corporate Flavio Ricciardella. Il tutto in un ambiente eco sostenibile visto l’utilizzo del legno e l’installazione di pannelli fotovoltaici”.