Gemellaggio tra Liguria e Sicilia nel nome di Frank Sinatra

Sanremo. In occasione del Gran Galà della Stampa di ieri sera al Casinò di Sanremo, gli assessori regionali al turismo di Liguria e Sicilia Gianni Berrino e Manlio Messina hanno dato il via al percorso per arrivare a un’intesa di promozione turistica comune tra le due regioni e i comuni di Lumarzo e Lercara Friddi nel nome di Frank Sinatra.

“The Voice” nacque a Hoboken nel New Jersey ma i suoi genitori, la madre Natalina Maria Vittoria Garaventa detta “Dolly” e il padre Antonino Martino detto “Martin”, erano originari delle province di Genova e di Palermo.

Nella foto: gli assessori Berrino e Messina con i conduttori della serata Antonella Salvucci e Marino Bartoletti