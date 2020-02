Gallerie autostrade, per il superperito Mit georadar non basta: “Servono i carotaggi”

Genova. Per controllare al meglio le gallerie occorrono anche i carotaggi. E’ quanto stabilito dall’ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino dopo l’ispezione al tunnel Madonna della Neve in A12. Non bastano dunque i georadar e i laser scanner per verificare lo stato dei materiali ma occorre fare un piccolo accorgimento al sistema aumentando i carotaggi e prelievi dei campioni.

Aspi ha 15 giorni di tempo, scegliendo le gallerie da controllare, e poi Migliorino deciderà se estendere l’accorgimento a tutte le gallerie in tutta la rete nazionale. Il georadar è la tecnologia di riferimento dei controlli in galleria, usata come standard del settore.

“Le proposte pervenute dal Mit potrebbero migliorarne ulteriormente l’efficienza e quindi Aspi ha subito organizzato dei test da effettuare congiuntamente in 4 gallerie entro il prossimo 15 marzo. In questo modo, combinando georadar e carotaggi, sarà possibile migliorare l’esito della “radiografia” acquisendo sempre maggiori informazioni e avendo una sempre migliore interpretazione dei dati”, fa sapere Aspi.