Frana in Val Fontanabuona, 26 persone isolate nella notte: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Una frana si è staccata da un costone di roccia questa notte, invadendo completamente la strada in Val Fontanabuona, isolando la località Vallefredda.

Sono 26 quindi le persone rimaste bloccate dalle 23 di ieri sera: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la scarpata. Non si registrano feriti.

In mattinata saranno terminate le operazioni di rimozione dei massi che occupano la strada e le verifiche tecniche sul fronte dello smottamento