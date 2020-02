Filippo Armaleo medaglia d’argento ai Campionati europei Under 20

Croazia. Dopo la medaglia d’argento conquistata ai Campionati Mondiali Under 17 di due anni fa a Verona, Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) ha ripetuto la stessa posizione sul podio anche ai Campionati Europei che sono in corso in questi giorni a Parenzo (Croazia), questa volta fra gli Under 20.

Filippo, dopo aver chiuso la fase a gironi con cinque vittorie e una sconfitta, nell’eliminazione diretta ha superato nell’ordine il polacco Noganowicz per 15-8, l’ungherese Ujvari per 15-10, il tedesco Weckerle per 15-14 l’austriaco Biro per 15-11 e il francese Messien per 15-13 prima di arrendersi nella finalissima di fronte al russo Lomaga, che si è imposto col punteggio di 15-14.