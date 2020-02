Filippo Armaleo, bronzo a squadre in Coppa del Mondo

Genova. Lo scorso fine settimana si è disputata a Belgrado, in Serbia, una prova di Coppa del Mondo Under 20 riservata alla spada maschile.

Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) è salito in pedana a difendere i colori azzurri nella gara a squadre assieme a Giulio Gaetani, Riccardo Masarin ed Enrico Piatti conquistando la medaglia di bronzo.

La squadra azzurra ha superato nell’ordine la Spagna per 45-25 e l’Austria per 45-41 prima di arrendersi in semifinale agli Stati Uniti (42-45) e battere la Russia nella finale per il terzo e quarto posto col punteggio di 45-34.

Filippo ha partecipato anche alla prova individuale, che ha chiuso in ventunesima posizione.