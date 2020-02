Festival di Sanremo, Toti: “Lo dedico ai lavoratori di ponte Morandi, stanno facendo un miracolo”

Sanremo. “Vorrei dedicare questo festival non solo alle vittime del Ponte Morandi, ma anche alle donne e agli uomini che lavorano 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e le notti. Stanno facendo un piccolo miracolo e stanno dimostrando che anche in Italia,

quando si vuole, le cose si possono fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in conferenza stampa al festival di Sanremo

Stasera Toti al Palafiori consegnerà il Soundies music award 2020 e un premio alla carriera a Massimo Morini dei Buio pesto, giunto quest’anno alla 30° partecipazione consecutiva al Festival in qualità di direttore d’orchestra o direttore tecnico. Sul palco poi si esibirà e verrà premiata la piccola Rita Longordo, la sanremese vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro, che ha portato lustro alla regione nella storica manifestazione canora.

A seguire in conclusione della penultima serata all’Ariston il governatore consegnerà il premio per il vincitore della categoria Nuove proposte. Anche quest’anno il premio sarà ligure al 100%: una Lanterna di filigrana di Campo Ligure.