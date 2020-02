Fa pipì in chiesa davanti a fedeli e sagrestano, 38enne lombardo denunciato

Chiavari. Entra in chiesa ma non per pregare o per osservare architettura e paramenti sacri bensì per fare i propri bisogni davanti ai presenti, sagrestano e fedeli.

Per questo un 38enne originario di Lodi, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri di Chiavari al termine di una serie di accertamenti, seguiti alla denuncia da parte di chi ha assistito alla scena.

I fatti sono avvenuti in una cattedrale in un comune del Tigullio. Il 38enne è stato deferito per atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico.