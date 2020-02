Fa entrare in casa un giovane venditore ambulante che gli ruba 450 euro

Masone. Ha fatto entrare in casa un giovane venditore ambulante, che è solito girare per il paese vendendo piccoli oggetti e cianfrusaglie, dopo che in un primo tempo gli aveva detto di andare via.

Ma una volta che il 24enne è entrato in casa sua, approfittando di un momento di distrazione del 67enne padrone di casa, si è appropriato di 450 euro che si trovavano in un cassetto della camera ed è scappato subito dopo. È stato però fermato dai carabinieri di Masone, che lo hanno rintracciato sulla base della descrizione fornita dalla vittima.

Il 24enne, che abita a Campomorone, è stato arrestato e oggi sarà processato per direttissima.