Entella nel Cuore consegna all’associazione Gaslini Onlus un assegno da 31 mila euro

Chiavari. Prima della partita Entella – Pescara, giocata ieri allo Stadio Comunale, Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, ha consegnato all’Associazione Gaslini Onlus un assegno di 31000 euro destinati al reparto di Neurochirurgia dell’Istituto Giannina Gaslini.

A ritirare l’assegno il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini Pietro Pongiglione, il segretario generale dell’Associazione Gaslini Onlus Maurizio Luvizone e il direttore della UOC Neurochirurgia Armando Cama.

Sabina Croce, presidente Entella nel Cuore, ha ringraziato e sottolineato tutte le realtà che hanno contribuito alla preziosa raccolta fondi: “Questo importante risultato, che ci permetterà anche quest’anno di sostenere la ricerca e l’assistenza presso il ‘nostro’ reparto, è stato possibile grazie alla collaborazione e alla generosità di tanti soggetti che vogliamo ringraziare nel dettaglio – dichiara Sabina Croce – L’ACD Entella, vera colonna della nostra attività solidale, ha contribuito con 15250 euro, frutto di tutte le iniziative di raccolta natalizia presso le famiglie e i dirigenti dei nostri giovani calciatori. Duferco Energia, invece, ha devoluto l’omaggio natalizio ai suoi dipendenti per l’ammontare di 10000 euro. Grazie dunque a Duferco Energia e soprattutto a tutti i suoi dipendenti. La ditta SDS di Vittuone (MI) ci ha donato 2500 euro. Naima Dance Academy ha contribuito con 2000 euro proventi del saggio di Natale eseguito in collaborazione con tante realtà della danza che operano sul territorio e con la scuola primaria di Carasco. La vendita degli almanacchi ha fruttato 715 euro, integrati da Entella nel Cuore per raggiungere un contributo complessivo di 1000 euro. Il Group manager di Fineco Bank Chiavari, infine, ci ha donato 250 euro. Grazie a tutti!”

“Da sei anni – ha dichiarato Maurizio Luvizone, segretario generale Gaslini Onlus – Virtus Entella è amica del Gaslini di cui ha “adottato” il reparto di neurochirurgia del prof. Cama. Grazie alle donazioni di Entella a Gaslini Onlus è stato possibile sostenere, in modo importante, la ricerca scientifica del reparto e il suo miglioramento tecnologico. Motore generoso e instancabile di questa preziosa collaborazione è Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, a cui va il nostro grazie e il nostro abbraccio. Grazie anche al presidente Gozzi e a tutti gli altri benefattori”.

“Questo – conclude Sabina Croce – è il sesto anno che Entella nel Cuore sostiene il reparto di Neurochirurgia del Gaslini, in un rapporto prezioso, al di là’ dei risultati ottenuti di volta in volta, anche grazie alla continuità del legame che ci unisce. È un piccolo motivo d’orgoglio sapere che, quando si stilano i budget per l’anno a venire, l’Ospedale e il reparto, sanno di poter contare su di noi. Per quanto ci sarà possibile cercheremo di mantenere e aumentare la solidità di questo legame”.