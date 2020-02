Finale Ligure. Campionato di Eccellenza, ventiduesima giornata. Il Finale batte il Busalla 2 a 0, fornendo una prestazione convincente e di ottimo livello. Mattatore dell’incontro Rocca, autore di una doppietta in avvio.

I giallorossoblù, galvanizzati dall’affermazione estrrna nel derby limitrofo contro il Pietra Ligure (1-2), risalgono ulteriormente la graduatoria, occupando ora con 25 punti (assieme al Rapallo Rivarolese), il sestultimo posto che vale la salvezza diretta. Una lunghezza dunque sulla zona play-out. I valligiani genovesi restano comunque le zone medio-alte della classifica (35 punti): venendo tuttavia scavalcati dalla Cairese al quinto posto. Prima d’oggi, statistiche alla mano, potevano inoltre vantare l’attacco più prolifico del torneo (53 reti segnate; una in più dell’Albenga, due in più rispetto alla capolista Sestri Levante).

Tabellino:

Finale-Busalla 2-0 (19′, 23′ Rocca)

Finale: Vernice, Szredi, Pare, Pollero (63′ G. Cavallone) De Benedetti, Odasso, Faedo, Buonocore (86′ Gerundo), Rocca (63′ P. Cavallone), B. Molina (59′ Galli), Lu. Ferrara

A disp.: F.B. Rossi, Godena, Intili, Pastorino, Maiano. All. Buttu

Busalla: Roi, Molini, Piccardo, R. Moretti, Monti, Ottoboni, T. Moretti, Cotellessa (70′ Repetto), M. Rossi (46′ Nelli), Compagnone, Minutoli (55′ Boggiano)

A disp.: Firpo, Guzzi, Iraci, Molini, Piemontese, Mignacco. All. Cannistrà

Arbitro: Barbieri (Genova). Assistenti: Battiato (Genova) e Nicolosi (Novi Ligure)

Note: Pomeriggio coperto, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti; Odasso, Buonocore, Ferrara (F), Ottoboni (B). Angoli 1-4. Recuperi 1′ e 4′. Spettatori 160 circa.

Cronaca diretta:

7′ Rete annullata al Finale. Faedo viene colto in off-side.

15′ Avvio piacevole, nonostante nessuna occasione da segnalare. Entrambe le formazioni si affrontano a viso aperto, senza fronzoli. Rapidi capovolgimenti di fronte. Le difese, al momento, contengono con efficacia.

16′ Punizione Busalla dai trenta metri. Va Moretti; a lato.

19′ Gol Finale! Azione convulsa e insistita. Ferrara riceve una sponda aerea e conclude con una staffilata dal limite. Roi respinge lateralmente. Szredi raccoglie dalla fascia destra e rimette in mezzo. Dopo una serie di rimpalli la sfera giunge nella disponibilità di Rocca che, appostatosi nell’area piccola, gonfia la rete da opportunista. 1-0.

21′ Finale ancora in attacco. Faedo libera Rocca, il cui destro strozzato termina sul fondo.

23′ Gol Finale! Bella triangolazione sull’asse Faedo-Ferrara-Rocca. Il primo trova a sinistra il secondo. Questi serve a centro area l’attaccante locale che fredda di giustezza Roi, marcando la doppietta personale. 2-0.

38′ Cotellessa lancia Rossi sulla sinistra. L’attaccante genovese salta un avversario, ma giunto nelle condizioni di vedere lo specchio si allunga il pallone.

Una marcatura a uomo apportata su Minutoli inaridisce le trame offensive del Busalla, costretto a palleggiare in orizzontale. La retroguardia finalese difende senza patemi, ripartendo velocemente in contropiede.

45′ Giallo a Odasso (F).

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Finale-Busalla 2-0.

46′ Inizio secondo tempo (ore 16.00). Nella squadra allenata da Cannistrà è uscito Matteo Rossi, al suo posto subentra Nelli.

47′ Finale prontamente in avanti. B. Molina raccoglie una corta respinta della difesa genovese e sterza verso la lunetta. Tiro dal limite, alto di poco.

50′ Ammonito Buonocore (F).

51′ Tenta T. Moretti dai venticinque metri, fuori bersaglio.

55′ Secondo cambio nel Busalla. Esce Minutoli, entra Boggiano.

57′ B. Molina allarga a destra per Ferrara. Tiro dritto per dritto; Roi respinge coi pugni.

A seguire esce proprio il giovane Molina (tra gli applausi convinti del proprio pubblico). Lo rileva Galli.

60′ Ammonito Ferrara (F) per simulazione.

Il Busalla, benché ridisegnato tatticamente, fatica al momento a prendere campo. Federico Moretti, metronomo e fosforo della squadra, sembra predicare nel deserto.

63′ Doppia sostituzione nella compagine allenata da Buttu. Escono Pollero e Rocca (autore della doppietta che sinora decide la contesa). Al loro posto entrano i fratelli Giacomo e Pietro Cavallone.

70′ Prosegue la girandola dei cambi. Negli ospiti fuori Cotellessa, dentro Repetto.

77′ Opportunità Busalla. T. Moretti lancia Compagnone sulla sinistra; questi crossa al centro. Nelli, in spaccata, manca sotto misura la deviazione vincente.

Sul fronte opposto; traversone ‘tagliato’ di Ferrara. Monti manca l’intervento. Giacomo Cavallone, sorpreso, colpisce al volo senza indirizzare come vorrebbe.

82′ Finale nuovamente pericoloso. P. Cavallone, tiro dai venticinque metri, da posizione decentrata sulla destra. Roi sfiora con la punta delle dita, dando sugli spalti l’illusione ottica del gol.

86′ Fuori Buonocore, dentro Gerundo.

87′ Giallo a Ottoboni (B).

89′ Occasione Busalla. Boggiano affonda a destra e mette a centro area. Nelli, proteso nuovamente in spaccata, anticipa il portiere in uscita ma non riesce indirizzare verso lo specchio.

90′ Quinto e ultimo cambio nei locali. Pastorino rileva Faedo.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Triplice fischio: Finale-Busalla 2-0.