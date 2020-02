Domani il sottosegretario De Cristofaro all’istituto nautico di Genova per parlare di periferie

Genova. In occasione dell’iniziativa del Ministero dell’Istruzione all’ITTL Nautico San Giorgio – con la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti e studenti delle città metropolitane italiane – sarà presentato l’Osservatorio Nazionale per l’inclusione.

Il Sottosegretario all’Istruzione, Giuseppe De Cristofaro, domani a Genova dalle ore 11,30 presso l’ITTL Nautico San Giorgio (Edificio Darsena – intervento Sottosegretario previsto ore 12,30), parteciperà all’iniziativa “Il rammendo delle periferie – scuole e territorio a confronto”, una serie di incontri e tavole rotonde incentrate sulle politiche e le azioni necessarie per ribaltare un paradigma che vede le scuole ad alta presenza di alunni stranieri dei contesti di periferia urbana, quali realtà della formazione fragili, difficili e povere.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto del Ministero dell’Istruzione “Le periferie al centro”, nato nel 2015 dall’incontro delle scuole delle aree periferiche delle 14 città metropolitane italiane, un contesto, come descritto già nel 2018 dalla Commissione d’indagine parlamentare sulle periferie, che riguarda 14 milioni di abitanti; sono invece 30 milioni gli italiani che vivono in “bacini di disagio”.

L’incontro di quest’anno, introdotto da Vinicio Ongini della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del MI e articolato in quattro sessioni tematiche, vedrà la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, studenti, esperti della formazione delle diverse realtà metropolitane italiane. Nell’ambito dell’iniziativa interverranno per la prima volta i rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale per l’inclusione.