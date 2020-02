Domani al Gaslini torna Regolandia: insieme per imparare il rispetto delle regole

Genova. Domani, 11 febbraio, alle ore 12.30, si svolgerà la seconda puntata di “Regolandia”. Questa volta, ospite d’eccezione e testimonial del progetto sarà Alessandro Siani, in visita al Gaslini.

Il famoso attore incontrerà bambini e genitori nella ludoteca al secondo piano dell’Ospedale di Giorno dove i piccoli pazienti saranno protagonisti di un breve sketch sull’importanza del rispetto delle regole.

“Regolandia” è stato concepito come un ambiente sicuro e familiare in cui poliziotti e personale sanitario affrontano il tema della legalità, intesa come costruzione di un’identità basata su sani valori e su corretti stili di vita, con la convinzione che tali principi debbano essere coltivati fin da piccoli.