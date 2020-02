“Dieci ragazze 2.0, un monologo affollatissimo”, il grande successo di Francesca Isola arriva al CANE

Genova. Sabato 22 Febbraio ore 21,30 al Circolo Arci CANE, torna con la rivisitazione di un suo grande successo, Francesca Isola con “DIECI RAGAZZE 2.0, un monologo affollatissimo.” Scritto e interpretato da Francesca Isola e con le musiche dal vivo di Angelo Simonini.

Dieci Ragazze è un monologo nato in casa. Qualche amica, qualche bottiglia di vino e l’idea di realizzare una serie di serate a tema, dal titolo “Pillole Teatrali per Ragazze Perplesse”; una sorta di teatro in miniatura per voce sola, un format a puntate che cambiava ogni volta, raccontando questo o quell’aspetto della vita femminile, in forma leggera, ironica, divertente, e – nello stesso tempo – con l’intento di guardare da vicino le convinzioni e i condizionamenti che agiscono sullo sguardo delle donne verso se stesse e verso il mondo circostante.

Dal successo di questa esperienza, nel 2012, è nato il monologo vero e proprio, che riassumesse e contenesse tutto il meglio delle “Ragazze Perplesse”; una vera e propria spedizione nel cuore del nostro condominio interiore per incontrare le diverse voci che animano le nostre scelte (e anche le nostre non scelte), lanciandoci a volte in imprese impensabili, bloccandoci altre volte in conflitti interiori estenuanti che ci riportano sempre al punto di partenza.

Con ironia e lucidità sfilano sul palco dieci irresistibili personaggi femminili ad alto tasso di immedesimazione, che in sette anni di repliche – a teatro, nelle università e in molteplici contesti organizzativi – hanno suscitato risate (tante risate), ma anche riflessione, condivisione e, chissà … forse un principio di trasformazione.

O, meglio ancora, di ACCETTAZIONE. E allora perché fermarsi?

Al CANE debutteranno le “Dieci Ragazze 2.0”, un testo arricchito dalle nuove scoperte fatte in questi anni, un finale aperto a scelta del pubblico e, per la prima volta dall’inizio di questa avventura, alle parole di Francesca Isola si unirà la meravigliosa chitarra del maestro Angelo Simonini. Dedicato a tutte le ragazze che non amano etichettare e farsi etichettare, che vanno alla ricerca delle loro infinite possibilità, e che non ambiscono alla perfezione ma – semplicemente – ad essere se stesse, le DIECI RAGAZZE 2.0 è un monologo che conquista anche gli uomini; se non altro, perché rende un po’ più decifrabili le donne a loro vicine.

Ingresso 7€ riservato ai Soci con tessera ARCI 2019/2020 incluso bicchiere di benvenuto

Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio

STAGE DI FORMAZIONE TEATRALE

“PERSONAGGI”

con Francesco Brandi

Lo stage si rivolge ad autori, attori, allievi teatrali e a chiunque intenda intraprendere un affascinante lavoro di consapevolezza delle proprie risorse espressive e interpretative, scoprendo anche aspetti inediti di sé e delle proprie potenzialità creative.

Il lavoro delle due giornate verterà su:

● Presenza scenica ● Lavoro sul corpo ● Costruzione e prospettive del personaggio ● Qualità, difetti e umanità del personaggio ● Autorità e Autorevolezza ● Obiettivi e conflitti ● Elementi di regia e di narrazione

FRANCESCO BRANDI

è regista e drammaturgo.

E’ stato aiuto regista di Cristina Pezzoli, Sergio Fantoni, Giancarlo Sepe, Serena Dandini.

Lavora come regista con il Teatro Carcano di Milano, Sardegna Teatro, Toscana Teatro e Sosia&Pistoia, sempre con grande attenzione alla drammaturgia contemporanea italiana e straniera. Lui stesso drammaturgo ha scritto numerose commedie tra cui: “Tutta colpa degli uomini”, “Niente progetti per il futuro” interpretata da Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti, testo vincitore del Premio Flaiano 2009, e “Prestazione Occasionale”, testo vincitore del Premio Achille Campanile 2017.

Parallelamente all’attività di prosa tradizionale, dal 1990 è dedito allo studio e alla ricerca nell’arte dell’Improvvisazione Teatrale lavorando come regista e insegnante. Esperto di pedagogia teatrale, ha una lunga carriera di insegnante e trainer per attori. Dal 2013 al 2015 è stato docente nel Progetto della Regione Lazio, Lazioinscena, per i corsi di Drammaturgia e Regia. Dal 2017 è docente nella scuola della Regione Lazio Officina delle Arti P.P.Pasolini diretta da Tosca e Massimo Venturiello.

Per noi, che abbiamo lavorato con lui, è semplicemente «Il Brandi», più che un uomo, un’entità da venerare.