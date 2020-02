Dalla giunta comunale di Genova ok a 390 nuove assunzioni

Genova. Importanti novità nella riunione di Giunta di ieri per quanto riguarda il piano di assunzioni 2020 del Comune di Genova.

Su proposta dell’Assessore al Personale e Pari Opportunità Giorgio Viale è stato in primo luogo approvato il rinnovo, per tutto il 2020, dei 126 contratti di lavoro per il personale assunto per fronteggiare l’emergenza venutasi a creare con il crollo del ponte Morandi. A questi dipendenti (si tratta di agenti di polizia locale, funzionari servizi tecnici e istruttori servizi amministrativi) si affiancheranno 78 nuove unità, anch’esse con contratto fino a fine 2020, che verranno inserite in servizio nel corso delle prossime settimane e porteranno a 204 unità il numero dei lavoratori assunti.

Approvato anche il piano di programmazione del fabbisogno di personale dell’ente 2020/2022 e il conseguente piano annuale di assunzioni per il 2020. L’atto rende possibile procedere a 390 nuove assunzioni: tra queste 70 agenti di polizia municipale, 44 impiegati amministrativi, 35 insegnanti scuola infanzia e 20 funzionari che andranno a potenziare il settore informatica.

“Un piano assunzionale importante, mirato sui giovani, che sta rinnovando il nostro ente e potenziando servizi strategici grazie all’arrivo di professionalità moderne e adeguate alle esigenze della pubblica amministrazione – commenta l’assessore al Personale Giorgio Viale –. Dopo una verifica delle cessazioni volontarie intervenute in questo periodo contiamo di poter arrivare, entro fine 2020, a un totale di circa 550 nuove unità. Lo scorso anno abbiamo assunto 513 persone, quindi in due anni arriveremo a più di mille nuovi ingressi: un investimento sul futuro dell’ente che darà sicuramente un notevole contributo al suo funzionamento e alla qualità dei servizi al cittadino”.