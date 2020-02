Dalla genovese Cellini arrivano le capsule compostabili per il caffè (e nuovi posti di lavoro)

Genova. Il gruppo Ekaf Cellini ha stanziato 4 milioni per il biennio 2020-2021 per una nuova linea di capsule compostabili per il caffè Cellini e ci saranno assunzioni.

Il gruppo Ekaf Cellini è passato da un fatturato di 38 milioni nel 2018 a 40,5 milioni nel 2019. L’aumento di fatturato di circa il 7% corrisponde a una crescita in volumi di oltre il 13%. In particolare, rispetto al 2018, si è registrata una crescita a volumi nel settore del monoporzionato (comprendente cialde, capsule compatibili nei diversi sistemi) di oltre il 22% e una crescita nelle referenze in grani di oltre il 13%. Nel 2019 i mercati esteri hanno assorbito circa il 60% dei volumi totali.

Lo stabilimento Cellini di Genova Bolzaneto lavora ogni giorno 25 tonnellate di caffè. I principali paesi di provenienza del caffè sono Brasile, Honduras, Costarica, Colombia, Guatemala, Etiopia, India, Vietnam.