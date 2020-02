Crea scompiglio su una carrozza del treno per derubare una passeggera: arrestato

Genova. Aveva creato lui una situazione di confusione, urlando e molestando alcuni viaggiatori del treno Thello 147 proveniente ieri sera da Nizza, e sfruttando la situazione di caos nella carrozza, un 24enne di nazionalità somala, irregolare sul territorio nazionale, si è impossessato di un trolley di una viaggiatrice.

All’arrivo del treno nella stazione di Genova Principe, il giovane ladro è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria su indicazione del capotreno e di altri viaggiatori.

Perquisito, sebbene si fosse già sbarazzato della valigia, è stato trovato in possesso di alcuni oggetti, tra cui un telefono cellulare, di proprietà di una passeggera dello stesso treno. Dopo aver recuperato la refurtiva restituendola alla legittima proprietaria, lo straniero è stato arrestato per furto aggravato.

Questa mattina, in sede di processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi riguardi la misura della custodia cautelare in carcere.