Cosa aspetti a essere felice? Obiettivo Incontro ti aiuta a trovare la persona per te

Genova. Obiettivo Incontro da più di 30 anni aiuta gli italiani a creare nuove coppie e famiglie. A Genova vi aspettano Camilla e Teresa che sono in grado di farvi sentire a vostro agio anche trattando argomenti delicati come gli affetti.

L’obiettivo è quello di permettere la nascita di nuove coppie stabili nel tempo che possano creare nuove famiglie. Non ci sono sorprese, Obiettivo Incontro ti accompagna alla scoperta di nuove persone fin quando non trovi la persona affine a te.

Qui di seguito vi presentiamo 5 uomini e 5 donne che si sono già affidati a noi che stanno cercando nuove emozioni:

PER LUI

GIULIANA 35 anni, vive nel Levante Ligure, ha due bambini che adora, purtroppo il suo matrimonio non è andato come sperava ma non per questo vuole rinunciare all’amore. Cerca un ragazzo massimo 50 enne che sia pronto a prendersi delle responsabilità.

SILVIA è una donna da non farsi scappare! Ormai affermata sul lavoro, lavora come manager in una ditta multinazionale. Ha 48 anni, è una donna carismatica e sicura di se stessa, conoscerebbe volentieri un signore di pari requisiti massimo 60enne.

GISELLA è una donna di 57 anni, piacevole di aspetto, in gamba, positiva e con un percorso alle spalle di crescita interna. Lavora come responsabile di un supermercato in zona Savona. Nubile e senza figli, sente la mancanza di un amore vero e puro nella sua vita.

BENEDETTA è una signora di 64 anni molto giovanile, simpatica e solare. Lavorava come giornalista, ora in pensione. È una donna semplice ma fine e curata, gentile e molto dolce, vorrebbe accanto a se un uomo di una certa cultura.

PINA ha 75 anni ma ne dimostra almeno 10 di meno, pensionata ha sempre lavorato in banca, vive a Genova in una bella casa di proprietà. Cerca un signore semplice che come lei ami gli animali, in particolare il suo cagnolino e i suoi 3 gatti.

PER LEI

ANDREA ha 33 anni, possiede un’azienda di accessori auto. È un bel ragazzo dai lineamenti mediterranei, simpatico e di buon dialogo. Celibe e senza figli, cerca una ragazza di pari requisiti per complice relazione finalizzata a creare una famiglia.

CRISTIANO ha 42 anni è un impiegato nel settore alimentare, è alto piacevole, semplice, dal carattere sempre allegro e di compagnia. Gli piacciono le ragazze snelle, semplici d’aspetto non troppo elaborate.

ENRICO 51 anni, celibe senza figli, abitante nella provincia di Alessandria. È un uomo serio e riservato, ma ironico quando serve, con molti interessi. Vorrebbe al proprio fianco una ragazza in gamba matura e sveglia.

ALFREDO imprenditore di 55 anni, divorziato con tre figli indipendenti. Simpaticissimo e giovanile è un grande intrattenitore infatti è circondato da amici e persone care ma sente la mancanza dell’affetto di una donna nella sua vita.

MARCELLO è un vedovo di 69 anni, caratterialmente tranquillo, affettuoso e sincero. Divorziato con due figli grandi ha sofferto molto per la mancanza della moglie ma adesso è deciso a ricominciare con una donna fine ed elegante.

Obiettivo Incontro Genova

Agenzia di Servizi per Singles

Via Domenico Fiasella 4/9A Genova (GE)

Tel. +39 0105701032

Mob. Sms – WhatsApp

+39 3929209238

genova@obiettivoincontro.it