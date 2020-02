Coronavirus, tenda anti-contagio al pronto soccorso del San Martino

Genova. Una tenda di pre-screening sarà allestita nelle prossime ore nel parcheggio del pronto soccorso del San Martino di Genova.

La misura, la prima in Liguria, servirà a rendere più sicuro il triage dell’ospedale, onde evitare eventuali diffusione di virus da pazienti in arrivo presso la struttura sanitaria.

“È la risposta a un’eventualità che non dovrebbe accadere – ha sottolineato Toti nella conferenza stampa di questa mattina – ma siccome qualcuno può essere preso dal panico e andare al pronto soccorso anziché chiamare il 112 in questo modo riduciamo il rischio per gli altri”.

Una soluzione del genere era già stata adottata durante i lavori di smantellamento della nave Concordia, per evitare appunto contaminazioni per eventuali ferimenti durante le operazioni di cantiere.