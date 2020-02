Coronavirus, sette persone rientrate da Cina sotto controllo all’ospedale. Toti: “Pronti per eventuale emergenza”

Genova. In Liguria sette persone di nazionalità cinese sono state portate all’ospedale San Martino e al Gaslini per controlli, poiché potrebbero aver contratto il coronavirus. Il nucleo familiare sarebbe rientrato recentemente dalla Cina e sarebbe già sottoposto a sorveglianza attiva dal 16 febbraio, secondo quanto riferisce Alisa attraverso un comunicato.

A comunicarlo lo stesso presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ricorda che “Tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza”: alle 17.30 sarà fatto un punto stampa dall’ente regionale e Alisa

Intanto in Lombardia è stato riscontrato il primo caso di virus cinese in Italia: da quanto si apprende il 38enne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno sarebbe in condizioni gravi.