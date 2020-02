Coronavirus, Samp-Verona ancora in bilico: si decide nelle prossime ore

Genova. Ancora in bilico la decisione di far disputare il match di serie A tra Sampdoria e Verona, prevista per lunedì sera.

Nel frattempo, infatti, saranno terminate le restrizioni imposte dall’ordinanza regionale, come previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, ma a pesare sulla decisione la potenziale attrattività dell’evento.

A vedere la partita, infatti, previsti come al solito tifosi da tutta la regione, quindi, con grande flusso di persone: per questo motivo la scelta sarà presa nelle prossime ore