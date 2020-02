Coronavirus, Rixi (Lega): “Necessario supportare il personale uffici sanità marittima”

Genova. Le dichiarazioni del deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture del partito Edoardo Rixi:

«La catena logistica nazionale è a rischio collasso: le associazioni di categoria hanno ragione a chiedere l’istituzione di una task force al ministero dei Trasporti perché ci sia un coordinamento omogeneo a scala nazionale per affrontare l’emergenza Coronavirus, che sta triplicando i tempi dei controlli delle merci in entrata extra Ue nei porti con danni economici agli operatori e difficoltà di approvvigionamento di molte zone del Paese.

Gli Uffici di Sanità marittima, preposti ai controlli fitosanitari, di cui chiediamo da tempo il rafforzamento in termini di organico, non possono sostenere un carico di lavoro abnorme come quello di queste settimane su merci e persone. È necessario che sia implementato il personale fitosanitario per il controllo merci e valutare un eventuale supporto da parte delle Asl territoriali per le verifiche sulle persone.

Il paese non può permettersi il collasso della catena logistica perché le conseguenze sul Pil nazionale, a breve e lungo termine, ci porterebbero sull’orlo della recessione».