Coronavirus, riaprono Acquario, Biosfera e Bigo: sanificati gli spazi interni

Genova. Costa Edutainment annuncia la riapertura dell’Acquario di Genova, della Biosfera e dell’ascensore panoramico Bigo a partire da sabato 29 febbraio. Galata Museo del Mare e Dialogo nel Buio si uniformano al sistema museale comunale che ad oggi prevede la chiusura fino a domenica 1 marzo.

Nei giorni di chiusura, osservata in maniera preventiva e cautelativa da lunedì 24 febbraio, l’azienda ha effettuato una speciale e approfondita sanificazione del percorso espositivo dell’Acquario di Genova, di tutti gli spazi e di tutte le superfici che possono essere a contatto con il pubblico.

In occasione della riapertura, Costa Edutainment manterrà il rafforzamento del presidio delle pulizie e metterà a disposizione del pubblico dispenser con gel disinfettante lungo tutto il percorso espositivo, invitando i visitatori a seguire tutte le precauzioni e le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

La decisione sulla riapertura, presa dopo attenta valutazione e monitoraggio della situazione generale non solo della Liguria ma anche delle altre regioni italiane nonché delle strutture turistiche e culturali similari del paese, risponde all’invito di molti esperti al ritorno alla normalità accompagnato ovviamente dalle corrette precauzioni. Vuole inoltre essere un segnale positivo per la cittadinanza da parte del mondo culturale e imprenditoriale che ha un importante impatto economico non solo diretto sulle famiglie di dipendenti e collaboratori ma anche sul territorio in cui opera.

“Domenica scorsa ho aderito all’invito contenuto nell’ordinanza emanata dalla Regione Liguria – dichiara Giuseppe Costa Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Costa Edutainment SpA – rispondendo a quella che ho ritenuto fosse l’emergenza del momento, ovvero mettere in campo tutte le precauzioni per contenere un problema sanitario. Confrontandomi ampiamente in questi giorni con i colleghi del mondo culturale di alcuni dei principali poli museali italiani da Firenze a Roma, che non hanno mai chiuso al pubblico, ascoltando il parere degli epidemiologi e raccogliendo l’invito di molti rappresentanti del mondo della sanità e dell’imprenditoria, ritengo che oggi l’emergenza sia piuttosto quella di non far collassare il sistema economico italiano e di far ripartire tutte le attività”.

Per incentivare la ripresa delle regolari attività, Costa Edutainment ha deciso di applicare a tutti i cittadini residenti a Genova e provincia la speciale tariffa con riduzione del 50% sul biglietto di ingresso acquistabile in cassa nelle prime due giornate di riapertura, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Insieme alla visita regolare del percorso, riprendono le visite guidate Dietro le quinte, gli Incontri con lo staff durante alcuni momenti di feeding degli animali e, nella giornata di sabato 29, gli speciali approfondimenti “In mare mascherarsi è una cosa seria!”. È rimandato invece a data da destinarsi l’appuntamento dei Mercoledì Scienza dell’Associazione Amici dell’Acquario “Acqua” previsto per mercoledì 4 marzo.