Coronavirus, prevenzione soft negli uffici postali liguri: niente mascherine né gel alcolici

Genova. “Limitazione dell’affollamento delle sale al pubblico come azione utile alla prevenzione del contagio”. È questa, secondo quanto denuncia il sindacato autonomo Faisa–Cisal, l’unica misura anti coronavirus varata da Poste Italiane in Liguria a partire dal 2 marzo, giorno di pagamento delle pensioni in cui sarà significativa l’affluenza di anziani agli sportelli.

“Nessuna delle nostre azioni è stata realizzata – attacca il segretario ligure del sindacato Paolo Diaspro -. l’unica iniziativa che l’azienda pone in essere verrebbe attuata mediante avvisi al pubblico da affiggere agli ingressi, con tanto di richieste di scuse per le eventuali attese all’esterno degli uffici, lasciando poi gestire la situazione al personale già fortemente carente, il quale dovrebbe provvedere, oltre all’erogazione dei servizi e al pagamento delle pensioni, anche alla verifica costante del numero massimo dei clienti in sala previsto da procedure interne, alla gestione degli ingressi”.

La Faisa-Cisal aveva chiesto invece pulizia giornaliera con disinfezione degli ambienti di lavoro, distributori di gel alcolici per le mani, pulizia giornaliera degli strumenti di lavoro, mascherine, previsione di un numero massimo di clienti negli uffici e sospensione di tutte le riunioni e corsi.