Coronavirus, paura e mascherine in consiglio comunale a Genova: seduta sospesa per bagarre

Genova. Bagarre in consiglio comunale a Genova a partire dalla questione Coronavirus per la seduta che, tra oggi e domani, dovrà (dovrebbe?) votare il bilancio dell’ente. La seduta – hanno scoperto questa stessa mattina i consiglieri – si tiene a porte chiuse, anche se trasmessa pubblicamente in streaming, come consentito dal regolamento, per via dell’ordinanza di Regione Liguria emessa ieri e che impone la chiusura di alcuni luoghi pubblici.

Alcuni consiglieri d’opposizione hanno presentato diverse mozioni d’ordine per chiedere che la seduta fosse sospesa per una riunione dei capigruppo e per consentire di verificare le condizioni igieniche dell’aula.

Tra gli interventi quello del consigliere del M5s Stefano Giordano, vigile del fuoco: “In quest’aula c’è un’alta densità, oltre 100 persone tra consiglieri, giunta, dipendenti comunali, ufficio stampa e polizia locale – ha affermato – bisognerebbe fare un controllo sulla sanificazione, sullo stato dei filtri dell’aria condizionata e sulla temperatura di chi è presente”. Anche da Pd, Lista Crivello e Italia Viva sono arrivate forti critiche.

Mentre i toni iniziavano decisamente a scaldarsi, tra urla, liti, e richiami all’ordine, con lo stesso sindaco Marco Bucci che, complicando ulteriormente il ruolo da “paciere” del presidente del consiglio Alessio Piana, iniziava a dare segnali di insofferenza, è stata rimessa all’aula la decisione se sospendere o meno la seduta. Il consiglio ha scelto di proseguire (15 voti a favore della sospensione su 37 presenti). Questo non ha placato le proteste dell’opposizione e la seduta è stata sospesa per alcuni minuti per riportare la situazione alla calma.

Intanto il consigliere di Forza Italia Guido Grillo, decano del consiglio comunale, si è presentato indossando una mascherina, anche se poi ha votato con la maggioranza (la foto è stata scattata dal consigliere Alessandro Terrile).

Quella relativa al Coronavirus non è stata l’unica polemica legata al consiglio comunale convocato per l’approvazione del bilancio. I gruppi di centrosinistra hanno criticato la decisione della segreteria di limitare il minutaggio degli interventi per emendamenti e dichiarazioni di voto.