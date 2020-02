Coronavirus, il sindacato Usb chiede incontro a Bucci su sicurezza e tutele lavoratori

Genova. Un incontro urgente al sindaco di Genova Marco Bucci per chiedere che ti po di provvedimenti il Comune di Genova e la città metropolitana intendono, di fronte all’emergenza coronavirus, intendono mettere in campo per garantire la sicurezza dei lavoratori delle partecipate di Tursi e degli appalti che ne derivano. Lo ha chiesto il sindacato Usb di Genova.

Il riferimento è in particolare ai lavoratori “maggiormente esposti al contatto con l’utenza” e alle misure “per fronteggiare eventuali ricadute occupazionali e salariali” nonché ai provvedimenti per “garantire la funzionalità dei servizi essenziali in base all’evolversi della situazione”.

Il sindacato auspica “provvedimenti omogenei, coordinati e coerenti” che garantiscano “l’indispensabile unità di trattamento”