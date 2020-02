Coronavirus, i frati Cappuccini chiudono il cinema e la mensa per gli indigenti

Genova. Stop al cinema dei Cappuccini di piazza Cappuccini a Castelletto fino almeno a domenica 1 marzo compresa e niente mensa per gli indigenti.

Lo comunicano i frati Cappuccini sulla pagina del cinema. La decisione è stata presa visto che il cinema è di proprietà dei frati e quindi ottempera alle decisioni della Curia circa la sospensione delle funzioni religiose e degli altri appuntamenti che prevedono aggregazione. Gli altri cinema cittadini infatti sono rimasti esclusi dall’ordinanza regionale a restano aperti.

Insieme al cinema i frati, hanno deciso anche di chiudere per tutta la settimana la mensa per gli indigenti come si legge nella nota: