Genova. Le corriere Atp non sono mai state così pulite. Con lo scattare dell’emergenza coronavirus, l’azienda ha messo in campo da inizio settimana un piano straordinario per igienizzare i mezzi pubblici in servizio, in aggiunta alla pulizia quotidiana. Un’operazione di sanificazione totale che continuerà per le prossime due settimane.

“Si è inteso in questo modo attuare con la massima tempestività i provvedimenti di prevenzione decisi da Regione Liguria e ministero della Salute – spiega l’azienda in una nota -. Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi pubblici, oltre alle normali attività di pulizia, l’igienizzazione quotidiana a bordo degli autobus viene potenziata con l’utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro per uso ospedaliero. La sanificazione viene attuata con particolare riferimento a corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida. L’attività viene svolta sia con personale aziendale sia con utilizzo di personale esterno”.

Come spiegano il coordinatore generale, Andrea Geminiani, e il direttore d’esercizio, Roberto Rolandelli “l’operazione proseguirà fino a quando l’intero parco autobus non sarà igienizzato”.

I mezzi sono sottoposto a procedure straordinarie con un trattamento con l’impiego di dispositivi professionali per abbattere la carica batterica, fungina e virale dalle tutte le superfici. In poche parole si utilizzano prodotti che uccidono immediatamente batteri, virus, acari, microrganismi di qualunque tipo, muffe e funghi, mentre le molecole degli odori vengono ossidate eliminandone il carattere sgradevole.