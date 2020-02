Coronavirus, Davide Rossi (Lega): “Chiudere i centri massaggi cinesi”

Genova. Sale la preoccupazione per l’eventuale diffusione del Cornavirus in città, tanto che non fermano gli appelli ad interventi mirati per “limitare i danni”.

Tra questi arriva anche la proposta del consigliere comunale leghista Davide Rossi, che in una nota stampa chiede un rafforzamento del presidio sanitario anche per i centri massaggi orientali: “trovo opportuno e saggio chiudere o limitare in modo deciso tramite apposita ordinanza la fruizione dei centri massaggi cinesi”.

Secondo Rossi infatti sarebbe “giusto verificare che siano utilizzate le doverose precauzioni verso quel genere di attività che devono hanno interazioni dirette sul corpo umano che devono avvenire assolutamente a norma a livello di sicurezza igienico sanitaria, cosa che in molti centri mi viene riferito non sia così scontato, avendo notato che nulla è previsto nell’ ordinanza emanata su questo preciso tema”.