Coronavirus, annulate le celebrazioni del 30° anniversario della scomparsa di Sandro Pertini

Genova. In attesa di decisioni ufficiali sulla eventuale chiusura cautelativa delle scuole della Liguria in relazione al diffondersi dell’allerta sanitaria per il Coronavirus, arrivano i primi annullamenti di eventi pubblici.

Domani mattina, infatti, non si terrà più la celebrazione in occasione del 30° anniversario della scomparsa del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, uno dei più amati della storia repubblicana.

All’evento era prevista la presenza di numerosi alunni e studenti, oltre che del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale per le politiche giovanili Ilaria Cavo.

(Nella foto la celebrazione dello scorso anno con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella)