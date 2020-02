Coronavirus, allarme in Cina: le qualificazioni olimpiche di vela si spostano a Genova

Genova. Sono state spostate a Genova le qualificazioni olimpiche di alcune classi della vela dedicate al continente asiatico. La decisione è stata presa dalla federazione internazionale della vela a seguito dell’epidemia di coronavirus. La notizia è riportata dall’agenzia Agi.

Inizialmente le regate erano previste in Cina tra Hainan e Shanghai. Le qualificazioni che riguardano i Paesi dell’Asia sono state inserite nell’evento che, sempre dal 13 al 19 aprile, assegnerà le ultime carte olimpiche per i continenti Africa e Europa.

I pass per i Giochi di Tokyo per il continente asiatico riguarderanno le classi 49erFX e Nacra17. Le qualificazioni olimpiche per il continente europeo interesseranno, invece, tutte le classi.