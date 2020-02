Coronavirus ad Alassio, la contagiata accettata al pronto soccorso e dimessa come una “normale” paziente

Genova. Qualcosa potrebbe non avere funzionato nel sistema di presa in carico della paziente lombarda di 72 anni oggi risultata positiva al test sul Coronavirus dopo aver soggiornato diversi giorni in un albergo ad Alassio. Secondo alcune testimonianze, tra cui quelle del personale dell’hotel Bel Sit, dove la donna era ospitata, il protocollo attivato dal 112 avrebbe presentato alcuni “bug” che hanno poi pregiudicato anche la gestione della persona all’interno dell’ospedale di Albenga.

Com’è andata. Prima venerdì e poi di nuovo sabato la 72enne fa chiamare dall’albergo il numero unico d’emergenza perché non si sente bene, è proveniente da un’area a rischio e consapevole di avere avuto contatti con una persona risultata contagiata. Gli operatori del 112 chiedono da quanto tempo si trovasse ad Alassio e lei risponde: “Da 11 giorni”. Alla telefonata del venerdì il 112 suggerisce di monitorare la situazione, a quella del sabato assicura che sarà inviata un’ambulanza. L’ambulanza viene inviata alle 21.55 con codice “verde infettivo”.

L’ambulanza, Croce Bianca di Alassio, è arrivata all’hotel, hanno raccontato alcuni testimoni, senza che gli operatori sanitari fossero muniti di mascherine o altre protezioni. Di fatto l’anziana è stata solo trasportata al punto di primo soccorso del Santa Maria Misericordia e qui è stata sottoposta a un percorso triage standard. Dettaglio, questo, che era già stato anticipato oggi durante la conferenza stampa della Regione dal presidente Toti. Cosa significa? Che la donna ha trascorso del tempo in sala d’attesa, con altri pazienti, è stata visitata da medico e infermiera, trasferita in sala raggi e poi di nuovo visitata negli spazi comuni. Dopo gli esami è stata dimessa ed è tornata in albergo in taxi.

Se i fatti fossero confermati ci potremmo trovare di fronte a un errore gestionale – non trattare con estrema cautela il caso di una donna che ha riferito di essere entrata in contatto con contagiati – che potrebbe moltiplicare esponenzialmente il numero di contatti e quindi di ulteriori contagi, un po’ come, purtroppo, avvenuto al pronto soccorso di Codogno con il primo paziente ammalato in Italia.