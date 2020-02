Coronavirus ad Alassio, in giornata il trasferimento di tutti i turisti piemontesi

Savona. Faranno ritorno nella loro regione di provenienza entro la giornata di oggi i turisti piemontesi in quarantena presso gli hotel “Bel Sit” e “Al Mare” di Alassio. Lo ha annunciato ai microfoni di IVG.it l’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi.

“Il trasporto era già pronto ieri sera – spiega – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, era in conferenza con il presidente Giovanni Toti e si era d’accordo di portarli in Piemonte. Siamo venuti ad organizzare il trasporto. Attendiamo ancora qualche minuto per avere l’esito dei tamponi che sono stati fatti a tutti gli ospiti”.

Come spiegato da Icardi, il trasporto avverà in modo differenziato “per i negativi e per i positivi asintomatici e sintomatici. Per questi ultimi provvederemo al trasporto in ambulanza o con le modalità che i medici riterranno necessarie. Li porteremo nelle nostre strutture ospedaliere piemontesi. I positivi asintomatici e i negativi li porteremo, se possibile, ai loro domicili; diversamente abbiamo strutture non ospedaliere già attrezzate a Villanova d’Asti e a Torino. Sceglieranno loro, secondo il loro quadro clinico, la destinazione”.

E ad essere trasportati a casa saranno anche i piemontesi ricoverati: “Mi auguro che i ricoverati possano essere dimessi. Non lasceremo nessuno indietro, riporteremo tutti in Piemonte e li cureremo. Li accompagnerò io stesso, ovviamente con un altro mezzo”.