Coronavirus ad Alassio, anche una bambina e tre donne trasferite al San Martino

Alassio. Pochi minuti fa tre ambulanze (della croce bianca di Alassio, della croce bianca di Savona e dalla croce oro di Albissola Marina) si sono recate presso l’hotel Bel Sit di Alassio per prendere in consegna tre persone: secondo quanto riferito, due di loro presenterebbero sintomi riconducibili al coronavirus, in particolare febbre, mentre una terza sarebbe in condizioni migliori. Un’altra ambulanza, quest’oggi, aveva trasferito al Gaslini una bambina di 7 anni. Sia al San Martino sia nell’ospedale pediatrico sono stati allestiti tendoni appositi.

Al momento non si hanno informazioni dettagliate circa le loro condizioni di salute, ma è possibile ipotizzare che le due persone prese in cura dai sanitari per essere trasferite presso il reparto di malattie infettive del San Martino dei Genova possano far parte della stessa comitiva proveniente di cui faceva parte la 72enne di Castiglione d’Adda che finora rappresenta l’unico caso confermato di coronavirus in Liguria.

Gli operatori sanitari si sono presentati alla porta dell’hotel con mascherine, guanti e tute e sono stati accompagnati all’interno dai membri della protezione civile giunti sul posto pochi minuti prima.

Le operazioni sono state seguite dagli altri ospiti della struttura, ora “in quarantena”.