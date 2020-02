Cornigliano, passerella pedonale dalla stazione per “saltare” rampa della Guido Rossa

Genova. Sviluppo Genova rende noto che lunedì 2 marzo prenderanno avvio i lavori relativi alla realizzazione della passerella pedonale in piazza Savio, a Cornigliano.

L’intervento consiste nella realizzazione di una passerella metallica destinata a permettere ai pedoni l’attraversamento, in sovrappasso, della rampa di accesso alla strada Guido Rossa proveniente da via Siffredi, collegando così l’area in piazza Savio in corrispondenza dei capolinea bus a quella posta in adiacenza alla stazione di Genova Cornigliano.

I lavori, finanziati da Società per Cornigliano e per i quali Sviluppo Genova svolge il ruolo di Stazione Appaltante, sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo formato dall’Impresa Traversone S.a.s. (capogruppo) e dalle mandanti Calzolari Perforazioni S.r.l. e Metallica S.r.l., per un importo di Euro 313.502,09 di cui Euro 38.535,50 per oneri per la sicurezza. Al termine dei lavori, che dureranno circa tre mesi, potrà dunque essere eliminato il semaforo pedonale oggi è posto all’imbocco della rampa di accesso alla Strada a mare, separando in tal modo il flusso veicolare da quello pedonale.