Cornigliano, la promessa di Bucci: “Lavori di riqualificazione completati entro giugno 2021”

Genova. Riqualificazione di via Cornigliano completata entro il 30 giugno 2021. È la data comunicata dal sindaco Marco Bucci durante la giunta itenerante nel municipio Medio Ponente mentre resta sul tavolo il dossier bollente dell’autoparco a Villa Bombrini. Argomento che è stato affrontato solo di striscio durante l’appuntamento a Sestri ma che continua a infiammare il quartiere e spaccare comitati e associazioni sulle possibili compensazioni. Via Cornigliano, appunto, è uno di quegli interventi su cui l’amministrazione di Tursi punta per ammorbidire gli animi.

Marciapiedi più ampi, una pista ciclabile, parcheggi a servizio delle attività commerciali e un ridisegno complessivo dal forte impatto estetico: il tutto per un costo complessivo di 5 milioni e 188 mila euro. L’appalto è stato indetto e finanziato da Società per Cornigliano. I lavori sono in ritardo di qualche mese, ma Tursi conta di accelerare.

Nella giunta “in trasferta” è stato fatto il punto sugli altri lavori previsti nel territorio di Cornigliano e Sestri Ponente. Per quanto riguarda le strade, i lavori complessivamente ammontano ad 1 milione e 596 mila euro. L’intervento più corposo ha riguardato nei mesi scorsi la riqualificazione di viale Canepa, con un costo di 850mila euro, a cura dell’area tecnica del Municipio Medio Ponente.

Particolarmente importante per il quartiere, l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Teatro Akropolis. I lavori che ne permetteranno la riapertura, dell’importo di 592mila euro, partiranno entro l’estate e avranno la durata di 24 settimane.

Approvato il progetto definitivo dei lavori per l’impianto di calcio Ferrando a Cornigliano dell’importo di 500mila euro. Si prevede l’adeguamento delle misure del campo di calcio ai regolamenti Ldn e Coni, la manutenzione straordinaria al fondo del campo col nuovo sistema di drenaggio, la manutenzione di pali e recinzioni, la sostituzione di porte e panchine. Sono previsti anche interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo Piccardo (650 mila). Nel programma triennale delle opere pubbliche, inoltre, è stato inserito anche la manutenzione straordinaria del campo sportivo Piccardo in Via Borzoli 59 per il valore di 650 mila euro.

Per quanto riguarda l’ex mercato comunale di piazza Monteverdi, Società per Cornigliano ha previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. La progettazione definitiva è stata assegnata a Sviluppo Genova. Nella struttura sorgerà uno spazio polifunzionale suddiviso in due ambienti per ospitare spettacoli ed eventi pubblici e attività ludiche e di aggregazione. Interventi manutenzione straordinaria per Palazzo Fieschi in via Sestri, con il rifacimento dei prospetti, dove sono situati alcuni uffici municipali (400 mila euro) mentre 1 milione di euro servirà alla manutenzione di edifici, scuole e cimiteri nell’ambito degli Accordi Quadro.

Sei milioni di euro è l’importo dei lavori per il raccordo tra Strada a Mare (Guido Rossa) e la sponda destra del Polcevera. La stazione appaltante è Sviluppo Genova e la durata prevista dei lavori è di 18 mesi.

I rii. Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei rii, l’intervento più importante è l’adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Molinassi: il progetto definitivo è in corso di aggiornamento e l’avvio dei lavori è previsto a ottobre 2020. Sul torrente Chiaravagna, dopo la sistemazione idraulica del tratto Ilva (3 milioni e 350 mila euro) e l’adeguamento delle sezioni d’alveo in corrispondenza del ponte di via Giotto (1 milione e 265mila euro), è in corso l’adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente in corrispondenza delle aree Piaggio, per oltre 6 milioni e mezzo di euro: l’ultimazione è prevista ad agosto di quest’anno. Anche l’adeguamento delle sezioni d’alveo, in corrispondenza del ponte obliquo, è in corso. Sempre sul Chiaravagna, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, entro il mese di luglio si prevede di dare avvio all’ultimo lotto con il completamento della sottomurazione degli argini e l’abbassamento dell’alveo, per un costo di ulteriori 7 milioni e mezzo.

Interventi minori hanno riguardato l’eliminazione del sovralluvionamento del rio Canterana (54mila euro), è stata pulita la vegetazione del rio Maltempo in prossimità di via alle Vecchie Fornaci (3mila euro), è stata svuotata la vasca a monte di corso Perrone (40mila) ed è stata tolta dal rio Marotto nel tratto a cielo aperto di viale Villa Gavotti.

La sicurezza. In tutto il territorio del Municipio sono state installate 85 telecamere di videosorveglianza di cui 56 nel 2019 e 10 nel 2018, così distribuite: 9 a Campi (in particolare in corso Perrone), 50 a Cornigliano (tra Giardini Melis, giardino Lineare e parcheggio Bertolotti, strada Guido Rossa, via Siffredi), 25 a Sestri Ponente (tra piazza Aprosio, piazza Massena, viale Canepa, via Sparta, via Sestri) e una a Borzoli (via Tea Benedetti).

Città Metropolitana ha finanziato altre 7 telecamere che entreranno a breve in funzione in prossimità dell’istituto Calvino di via Borzoli. Il progetto “Scuole sicure”, inoltre, prevede a breve l’installazione di ulteriori telecamere nei pressi degli istituti scolastici Odero in via Briscata e Bergese/Mazzini in via Giotto.

Le scuole. Per quanto riguarda gli istituti scolastici, sono previsti interventi per 1 milione e 672 mila euro. Saranno eliminate le criticità all’uscita della scuola Centurione (i lavori sono in corso e si concluderanno entro marzo, con una spesa di 262mila euro), alla scuola elementare San Giovanni Battista sarà realizzato l’adeguamento antincendio (130 mila euro, i lavori sono in fase di aggiudicazione). È in fase di gara l’appalto per i lavori ai controsoffitti della scuola media Centurione e della primaria Villa Parodi (438 mila euro), interventi realizzati o in fase di esecuzione alle scuole Dufour e Dante Alighieri, don Bosco, Guido Rossa, Volta, De Amicis.

Un ulteriore intervento è appena partito a Villa De Mari Dufour scuola dell’infanzia e scuola primaria Camillo Sbarbaro: i lavori dureranno 150 giorni, con un importo di 326 mila euro, per la messa in sicurezza della balaustra dei locali ex scuderie, il restauro delle facciate esterne, il rifacimento del piazzale.