Contro le mafie, anche a Genova i tedofori di Libera nei 25 anni dell’associazione

Genova. Nel suo 25esimo compleanno l’associazione Libera ritorna nei luoghi che in questi anni hanno ospitato la piazza nazionale del 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno. Tra queste Genova.

L’ iniziativa si chiama “Tedofori di memoria e di impegno”. I volontari dell’associazione porteranno una fiaccola in giro per l’ Italia, in una sorta di staffetta simbolica.

Partita da Padova il 14 febbraio, proseguirà il suo viaggio toccando – oggi, sabato 22 febbraio – anche Genova: nel 2012 infatti il capoluogo ligure ospitò la 17esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Appuntamento in Piazza Caricamento alle 10e30. Saranno coinvolti i familiari delle vittime delle mafie, studenti, docenti, rappresentanti delle associazioni, del mondo della chiesa.