Conad dona 228 mila euro al Gaslini per l’acquisto di apparecchi medicali

Genova. La solidarietà ha un cuore grande e dà buoni frutti. Lo sa bene Conad Nord Ovest che, da sei anni, organizza la campagna solidale Con tutto il cuore con l’obiettivo di sostenere le strutture pediatriche di eccellenza nelle regioni in cui opera.

Nel corso delle sei edizioni, grazie all’iniziativa condivisa da tantissimi clienti, la Cooperativa ha donato complessivamente a strutture ospedaliere pediatriche di eccellenza dei territori in cui è presente – Piemonte/Valle d’Aosta, Liguria, Emila, Toscana, Lazio e Sardegna – oltre 2 milioni di euro.

Anche i risultati dell’ultima edizione 2019, lanciata dal Conad nel periodo natalizio , sono stati straordinari: 621 mila euro complessivi, di cui ben 228 mila, raccolti nei punti di vendita di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e nei supermercati della provincia di Mantova, sono stati interamente devoluti all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per l’acquisto di tre importanti attrezzature sanitarie: un sistema di biofeedback ed elettrostimolazione per riabilitazione pelvi-perineale da destinare al reparto di Medicina fisica e riabilitazione; il “clinimacs prodigy” per i pazienti emato-oncologici e tutti gli strumenti per attivare la Banca del latte materno dell’Istituto.

La consegna dei proventi raccolti si è svolta stamattina presso la sala conferenze dell’Istituto Giannina Gaslini alla presenza del presidente dell’ospedale pediatrico Pietro Pongiglione e del direttore generale Paolo Petralia, del vice presidente Conad Nord Ovest Massimo Galvan , del direttore Rete Emilia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta di Conad Nord Ovest Alessandro Penco e dei soci Conad del territorio.

Fra le attività in campo sociale promosse e portate avanti da Conad Nord Ovest e dai suoi soci, ha da sempre un posto di riguardo la solidarietà, finalizzata a sostenere i progetti che più stanno a cuore alle comunità.

Quest’anno la campagna Con tutto il Cuore è stata attiva in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e nei supermercati della provincia di Mantova per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, in Toscana per la Fondazione Santa Maria Nuova per i reparti pediatrici dell’Ausl Toscana centro; in Sardegna per l’Associazione Sanremo per l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, nel Lazio per la Fondazione Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Inviamo ritratti in fotografia: il presidente dell’ospedale pediatrico Pietro Pongiglione, il direttore generale Paolo Petralia, il vice presidente Conad Nord Ovest Massimo Galvan , il direttore Rete Emilia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta di Conad Nord Ovest Alessandro Penco insieme a medici dell’ospedale Gaslini e soci Conad del territorio.