Columbus Cup, il taekwondo dei piccoli in festa al Palacus

Genova. Si rinnova l’impegno del taekwondo ligure verso l’attività giovanile, con l’annuale appuntamento con la Columbus Cup organizzata dalla Scuola Taekwondo Genova presso il Palacus di Genova.

Oltre centosessanta bambini, dai piccolissimi fino ai Cadetti B, si sono sfidati in prove di combattimento senza contatto, mettendo in mostra tutta la loro grinta e tecnica propedeutica al combattimento, e in sfide di velocità al colpitore elettronico.

Una meccanica di gara sempre molto apprezzata dai piccoli atleti, che possono così avvicinarsi in modo graduale e soft all’agonismo, e dalle famiglie, accorse in gran numero a gremire gli spalti in una domenica mattina consacrata ai più alti valori dello sport.

Presente anche il delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone, che ha premiato tutti i ragazzi a podio, oltre a ricordare il grande risultato ottenuto da Genova, recentemente nominata Capitale Europea dello sport per il 2024. Alla fine, medaglie per tutti i partecipanti e podio società che ha visto sul gradino più alto la Scuola Taekwondo Genova, seguita da Olimpia, Dojang, Hung Ki Kim, Marassi, Città dei Ragazzi, Sport Village e Onda Blu.

“Faccio i complimenti al maestro Fugazza per la splendida organizzazione di un evento ormai diventato una vera e propria festa del taekwondo in miniatura, è importante avvicinare i più piccoli alla cultura dello sport, chissà che da qui non escano i futuri campioni di domani” ha commentato il presidente regionale Laura Toma.